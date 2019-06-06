البرتغال إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بثلاثية لرونالدو

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قاد كريستيانو رونالدو البرتغال الى نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية الفوز على سويسرا 3-1 الأربعاء على "إستاديو دراغاو" في بورتو.

وبعد أن افتتح التسجيل لبلاده من ركلة حرة في الدقيقة 25 من ثالث مباراة له بعد العودة الى المنتخب الذي قرر الابتعاد عنه بعد الخروج من الدور الثاني لمونديال روسيا 2018، بدا الفريقان في طريقهما الى التمديد بعدما أدرك ريكاردو رودريغيز التعادل من ركلة جزاء (57).

إلا أن رونالدو ضرب في الوقت القاتل بتسجيله هدفين في الدقيقتين 88 و90، ليقود بلاده الى النهائي المقرر الأحد على الملعب ذاته ضد الفائز من مباراة الخميس بين إنكلترا وهولندا في غيمارايش.

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ويأمل رونالدو الذي رفع رصيده الى 7 ثلاثيات بقميص المنتخب البرتغالي و53 بالمجمل خلال مسيرته الرائعة، معززا سجله كأفضل هداف في بلاده بـ 88 هدفا في 157 مباراة دولية، بأن تكتمل الفرحة الأحد باحراز اللقب من أجل تعويض الخيبة التي عاشها البرتغاليون عام 2004 حين استضافوا كأس أوروبا ووصلوا الى النهائي قبل أن تحرمهم اليونان من لقبهم الكبير الأول.

وتأهلت البرتغال الى نصف النهائي هذه البطولة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي كبديل عن المباريات الودية، بعد أن تصدرت مجموعتها أمام إيطاليا وبولندا، فيما بلغت سويسرا دور الأربعة بعدما حققت المفاجأة باقصائها بلجيكا اثر الفوز عليها في الجولة الأخيرة 5-2 بعد أن كان "الشياطين الحمر" في المقدمة 2-صفر.

أهداف المباراة: