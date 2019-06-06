اخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 5/6/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاربعاء 6/5/2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها خضوع كل من يوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك لبرنامج تأهيلي، من أجل تنفيذه خلال فترة الإجازة التى حصل عليها الأبيض، عقب التعادل مع حرس الحدود.
حمدى زكى يطلب الرحيل عن سموحة ويتلقى عرضين محليين
طلب محمد حمدة زكي، مهاجم سموحة، الرحيل عن فريقه خلال فترة الآنتقالات الصيفية، مكتفياً بما قدمه بقميص ألفريق السكندرى على مدار المواسم الماضية.
منتخب تنزانيا يصل الإسكندرية 12 يونيو لمواجهة ألفراعنة وديا
يصل منتخب تنزانيا إلى الإسكندرية يوم 12 يونيو الجارى، استعدادا لمواجهة المنتخب الوطنى وديا يوم 13 من نفس الشهر، ضمن برنامج إعداد ألفراعنة لأمم افريقيا 2019.
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