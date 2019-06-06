شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب ضم ثنائى المقاصة للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، إدارة ناديه بالتعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد، والذى يشهد مشاركة المصرى فى الكونفدرالية الافريقية. جاء على رأس اللاعبين الذين يرغب فى ضمهم ثنائى مصر المقاصة محمود حمدى حارس المرمى، وميدو جابر. يذكر أن إيهاب جلال طلب التعاقد مع ثلاثى الأهلى إسلام محارب وباسم على وأحمد الشيخ.

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