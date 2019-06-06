شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. صلاح محسن يحتفل بـ "حنته" فى مسقط رأسه بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صلاح محسن مهاجم الأهلي بحنته بقريته التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحرص مهاجم الأهلي على الاحتفال مع أهل قريته بالحنة في الشرقية، خاصة مع إقامة حفل الزفاف غدا بإحدى فنادق القاهرة.

Advertisements

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قد مد الراحة السلبية للاعبيه لمدة 48 ساعة في ظل عدم ارتباط الفريق الأحمر بخوض مباريات في الوقت الحالي.