شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين فرج عامر والتوأم لتحديد احتياجات سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فرج عامر رئيس نادي سموحة ، جلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن ، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لمناقشة مستقبل الفريق فى الموسم المقبل والاحتياجات الفنية واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم لتسويقهم بصورة تعود على النادى بعائد مادي بالإضافة الى تحديد اللاعبين الموهوبين من قطاع الناشئين حتي يتم عمل عقود احتراف لهم فى الموسم المقبل لحمايتهم والحفاظ عليهم .

وكان الجهاز الفنى لفريق سموحة قد منح الفرصة لأكثر من لاعب صاعد مثل فارس مجاهد وإبراهيم عبد القوى في مباريات الدوري الأخيرة لحسم مصير اللاعبين الناشئين مع الفريق.

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ووافق الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن علي تجديد عقوده مع الفريق السكندري لمدة موسم اضافي خلال الأيام الماضية، عقب الجلسة التي جمعت بين فرج عامر رئيس النادي وبين الجهاز الفني والاداري في حضور رضا البلتاجي رئيس قطاع الناشئين في النادي .