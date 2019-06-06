شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب المدير الفنى.. محمد أشرف يرحل عن وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث محمد أشرف مهاجم وادى دجلة، عن عرض للرحيل عن صفوف فريقه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لتهميشه وعدم الاعتماد عليه فى الوقت الحالى، الأمر الذى دفع اللاعب لاتخاذ قرار الرحيل نهائيًا.
وجاء بحث أشرف عن عرض مغرى للرحيل عن دجلة بعدما قامت إدارة النادى بتجديد تعاقد اليونانى تاكيس جونيس لمدة موسم مقبل، الأمر الذى يقلل فرص اللاعب فى الظهور مع دجلة بالموسم المقبل، فى ظل عدم قناعة الخواجة اليونانى بإمكانياته.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب المدير الفنى.. محمد أشرف يرحل عن وادى دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.