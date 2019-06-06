شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب المدير الفنى.. محمد أشرف يرحل عن وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث محمد أشرف مهاجم وادى دجلة، عن عرض للرحيل عن صفوف فريقه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لتهميشه وعدم الاعتماد عليه فى الوقت الحالى، الأمر الذى دفع اللاعب لاتخاذ قرار الرحيل نهائيًا.

وجاء بحث أشرف عن عرض مغرى للرحيل عن دجلة بعدما قامت إدارة النادى بتجديد تعاقد اليونانى تاكيس جونيس لمدة موسم مقبل، الأمر الذى يقلل فرص اللاعب فى الظهور مع دجلة بالموسم المقبل، فى ظل عدم قناعة الخواجة اليونانى بإمكانياته.

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