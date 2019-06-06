اخبار الرياضه

إسلام الفار يطلب الرحيل عن النجوم بعد الهبوط للقسم الثانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الفار يطلب الرحيل عن النجوم بعد الهبوط للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إسلام الفار لاعب وسط النجوم، من إدارة ناديه برئاسة محمد الطويلة، السماح له بالرحيل عن صفوف فريقه، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما هبط النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى.

وتلقى الفار بعض العروض الجيدة من أندية الدورى الممتاز، الأمر الذى دفع اللاعب لطلب الرحيل عن صفوف النجوم فى انتقالات الموسم المقبل، ومن المنتظر أن يحسم مجلس الإدارة مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسلام الفار يطلب الرحيل عن النجوم بعد الهبوط للقسم الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا