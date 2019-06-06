شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الفار يطلب الرحيل عن النجوم بعد الهبوط للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إسلام الفار لاعب وسط النجوم، من إدارة ناديه برئاسة محمد الطويلة، السماح له بالرحيل عن صفوف فريقه، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما هبط النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى.
وتلقى الفار بعض العروض الجيدة من أندية الدورى الممتاز، الأمر الذى دفع اللاعب لطلب الرحيل عن صفوف النجوم فى انتقالات الموسم المقبل، ومن المنتظر أن يحسم مجلس الإدارة مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.
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