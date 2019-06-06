شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رمضان يشارك في مران المنتخب الأولمبي واستبعاد 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاض منتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب مران خفيف مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي استعدادا للسفر فجر غدا الخميس الي اوزباكستان استعداد لخوض وديتين أمام أوزباكستان يومي 9 و 11 يونيو الجاري في إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والموهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

شهد المران تواجد رمضان صبحي في المران كما شارك ناصر ماهر و أكرم توفيق بعد وفاة والد كل منهما خلال الساعات الماضية.

ووافق كرم كردي رءيس بعثة المنتخب الاوليمبي علي طلب شوقي غريب المدير الفني بخروج رمضان من قاءمة الفريق المسافرة لاوزباكستان لارتباطه بالسفر لانجلترا لتحديد مصيره مع ناديه هسدرسفيلد وايضا تاخر انضمام ضلاح محسن لاعب الاهلي للمنتخب 24 ساعة لارتباطه بحفل زفاف.

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تتوجه بعثة المنتخب الأوليمبي الي اوزباكستان في الثانية و 50 دقيقة فجر الخميس إلى أسطنبول ومنها إلى أوزباكستان.

قرر الجهاز الفني بقياذة غريب استبعاد عبد الرحمن مجدي و رمضان صبحي و احمد مصطفي و محمود مرعي من القاءمة المسافرة لاوزباكستان.