محمد زيدان: فخور بمشاركتى فى احتفالية السيسى بأبناء الشهداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، إنه يشعر بالفخر والسعادة، بعد مشاركته فى احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

أوضح زيدان فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "شيء جميل جدًا أن تساهم فى إسعاد أسر شهداء الوطن، الجميع كان يشعر بالبهجة، وسادت الأجواء الأسرية بين جميع الحضور، فى وجود سيادة الرئيس الذى حرص على القيام بتلك المبادرة أكثر من مرة، بخلاف العروض المميزة من فرق الفنون الشعبية، والتنظيم الأكثر من رائع".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة، فى الاحتفالية التى يقيمها بقاعة المنارة لأبناء الشهداء بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.