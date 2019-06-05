المقاصة يطالب اتحاد الكرة بالكشف عن معايير المشاركة في البطولة العربية

طالب محمد مجد عضو مجلس إدارة المقاصة سبورت والمشرف على الكرة بالنادي اتحاد الكرة بتوضيح معايير المشاركة بالبطولة العربية والاختيارات التي تتردد بترشيح المصري والإسماعيلي والاتحاد. وقال مجد ل" بوابة الوفد": " ما قيمة جدول ترتيب الدوري اذا كان الفريق الذي يضمن البقاء بالجولة الأخيرة يشارك في بطولة إقليمية ويستفيد ماليا وفرق تحصد المركز الخامس والسادس خارج الترشيحات؟". الدوري اذا كان الفريق الذي يضمن البقاء بالجولة الأخيرة يشارك في بطولة إقليمية ويستفيد ماليا وفرق تحصد المركز الخامس والسادس خارج الترشيحات؟". وأضاف:" رسالتي لاتحاد الكرة لماذا تطبقون اللوائح وتلتزمون بالمعايير والجدول والخطابات الرسمية مع الأندية الصغيرة مثلما حدث في واقعة نادي بتروجيت وتلجأون لجلسات الود و"قعدة العرب" لإرضاء الأهلي والزمالك؟". وأشار إلى أنه ليس منطقيا أن يتم تجاهل المقاولون والمقاصة في ترشيحات البطولة العربية وترشيح أندية أقل ترتيبا بالموسم الحالي للدوري مثل الإسماعيلي والاتحاد.

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