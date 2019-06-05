الأهلي يدرس التراجع عن تهديدات الانسحاب من الدوري

تتجه النية داخل النادي الأهلي للتراجع عن التهديدات بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز واستكمال البطولة بشكل طبيعي بعد نهاية بطولة كأسالأمم الإفريقية.
وأعلن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب أنه ينتظر وصول الخطاب الرسمي من
وكان الأهلي قد أعلن عدم استكماله الدوري حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد نهاية بطولة الأمم الأفريقية.
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