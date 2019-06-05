تتجه النية داخل النادي الأهلي للتراجع عن التهديدات بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز واستكمال البطولة بشكل طبيعي بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية. الأمم الإفريقية. وأعلن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب أنه ينتظر وصول الخطاب الرسمي من اتحاد الكرة من أجل حسم قرار النادي باستكمال الدوري بعد أمم أفريقيا. وكان الأهلي قد أعلن عدم استكماله الدوري حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد نهاية بطولة الأمم الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يدرس التراجع عن تهديدات الانسحاب من الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.