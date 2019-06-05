صور.. رمضان صبحي يشارك في مران المنتخب الأوليمبي واستبعاد 4 لاعبين

خاض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مرانا خفيفا مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي استعدادا للسفر فجر غد الخميس إلي أوزباكستان لخوض وديتين أمام أوزباكستان يومي ٩ و ١١ يونيو الجاري في إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والموهلة

لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

شهد المران تواجد رمضان صبحي كما شارك ناصر ماهر و أكرم توفيق بعد وفاة والد كل منهما خلال الساعات الماضية.

ووافق كرم كردي رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي علي طلب شوقي غريب المدير الفني بخروج رمضان

من قائمة الفريق المسافرة لأوزباكستان لارتباطه بالسفر لانجلترا لتحديد مصيره مع ناديه هيدرسفيلد وايضا تأخر انضمام صلاح محسن لاعب الأهلي للمنتخب 24 ساعة لارتباطه بحفل زفاف.

وتتوجه بعثة المنتخب الأوليمبي الي اوزباكستان في الثانية و ٥٠ دقيقة فجر الخميس الي اسطنبول ومنها الي اوزباكستان.

واستبعد غريب عبد الرحمن مجدي و رمضان صبحي و احمد مصطفي و محمود مرعي من القائمة المسافرة لاوزباكستان.

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