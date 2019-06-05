خاض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مرانا خفيفا مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي استعدادا للسفر فجر غد الخميس إلي أوزباكستان لخوض وديتين أمام أوزباكستان يومي ٩ و ١١ يونيو الجاري في إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والموهلةلأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
شهد المران تواجد رمضان صبحي كما شارك ناصر ماهر و أكرم توفيق بعد وفاة والد كل منهما خلال الساعات الماضية.
ووافق كرم كردي رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي علي طلب شوقي غريب المدير الفني بخروج رمضان
وتتوجه بعثة المنتخب الأوليمبي الي اوزباكستان في الثانية و ٥٠ دقيقة فجر الخميس الي اسطنبول ومنها الي اوزباكستان.
واستبعد غريب عبد الرحمن مجدي و رمضان صبحي و احمد مصطفي و محمود مرعي من القائمة المسافرة لاوزباكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. رمضان صبحي يشارك في مران المنتخب الأوليمبي واستبعاد 4 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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