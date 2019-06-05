الزمالك ينعي شهداء حادث العريش

نعى مجلس إداراة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم والأسى شهداء الوطن الذين استشهدوا اليومفى شمال سيناء أثر عملية إرهابية. رحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

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