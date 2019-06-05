محمد عادل: ما وصل إليه محمد صلاح دليل التخطيط السليم لإدارة المقاولون

أثنى المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب على النجاحات الكبيرة التي حققها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وحقق لقب هداف الدوري الانجليزي مرتين متتاليتين ولقب أفضل لاعب في البريميرليج مرة واحدة بخلاف

ترشحه لنيل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وقال المشرف على الكرة بالمقاولون أن ما وصل إليه محمد صلاح نجاح لمنظومة إدارة النادي في التخطيط السليم للمستقبل ووضع مصلحة لاعبيها فوق كل اعتبار وتفضيل الاحتراف الخارجي

الذي يعود بالنفع على اللاعب والمنتخب الوطني عن أي عروض أخرى.

شدد على أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس نادي المقاولون العرب الأسبق لعب دوراً كبيراً في انتقال اللاعب إلي صفوف بازل السويسري قبل أن يشق طريقه الى الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية.

وتواجد محمد عادل في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان انتقال محمد صلاح إلي بازل السويسري.