الزفاف يؤجل سفر لاعب المنتخب الأوليمبي إلى أوزبكستان

وافق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على عدم سفر صلاحمحسن لاعب الأهلي مع بعثة الفراعنة إلى
أوزبكستان غدا.
ومنح غريب اللاعب راحة 24 ساعة لارتباطه بحفل زفافه، على أن يلحق بالبعثة يوم السبت المقبل.
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