الزفاف يؤجل سفر لاعب المنتخب الأوليمبي إلى أوزبكستان

وافق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على عدم سفر صلاح محسن لاعب الأهلي مع بعثة الفراعنة إلى محسن لاعب الأهلي مع بعثة الفراعنة إلىأوزبكستان غدا. ومنح غريب اللاعب راحة 24 ساعة لارتباطه بحفل زفافه، على أن يلحق بالبعثة يوم السبت المقبل.

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