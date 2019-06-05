أحمد أحمد يرد صفعة رئيس الترجي ويسحب اللقب الإفريقي

نجح المدغشقري أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي" الكاف"، في الرد سريعا على إهانة حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي، وقاد المكتب التفيذي لسحب لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا من الترجي التونسي في أعقاب أحداث مباراة الترجي والوداد المغربي بستاد رادس في إياب نهائي البطولة الافريقية.

وكان المؤدب قد هدد أحمد أحمد بعد أزمة عدم احتساب الحكم الجامبي جاساما بكاري لهدف صحيح

وإصرار لاعبي الوداد على الاحتكام لـ" الفار" قائلا له:إذا لم يتم تسليم الكأس للترجي فسوف يحدث مالا يحمد عقباه.

Advertisements

وهو ما اعتبره أحمد أحمد إهانة له وسط حضور كبير من ممثلي بعض الأندية الأفريقية والضيوف في أرض الملعب حيث نزل الجميع للتهدئة والوصول لحل.

ورغم وجود أسباب عديدة منطقية

وراء إعادة اللقاء على أرض محايدة وبدون جمهور بعد أمم أفريقيا منها هجوم جماهير الترجي على مشجعي الوداد قبل وأثناء اللقاء، وأخطاء الحكم الجامبي ومساعديه وغياب الحالة الأمنية خلال اللقاء في أرض الملعب وفي المدرجات ،إلا أن تهديد المؤدب لرئيس الكاف أثبت أنه غير ذكي أو دبلوماسي وأيضا بعيد عن اللياقة التي يجب أن تتناسب مع الحدث،وجعل كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف يساندون الوداد في ازمته والذى انتعشت آماله من جديد في استعادة الحلم الضائع.