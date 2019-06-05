أحمد أحمد يرد صفعة رئيس الترجي ويسحب اللقب الإفريقي

نجح المدغشقري أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي" الكاف"، في الرد سريعا على إهانة حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي، وقاد المكتب التفيذي لسحب لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا من الترجي التونسي في أعقاب أحداث مباراة الترجي والوداد المغربي بستاد رادس في إياب نهائي البطولة الافريقية.
وكان المؤدب قد هدد أحمد أحمد بعد أزمة عدم احتساب الحكم الجامبي جاساما بكاري لهدف صحيحوإصرار لاعبي الوداد على الاحتكام لـ" الفار" قائلا له:إذا لم يتم تسليم الكأس للترجي فسوف يحدث مالا يحمد عقباه.
وهو ما اعتبره أحمد أحمد إهانة له وسط حضور كبير من ممثلي بعض الأندية الأفريقية والضيوف في أرض الملعب حيث نزل الجميع للتهدئة والوصول لحل.
ورغم وجود أسباب عديدة منطقية
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