غريب يستبعد رمضان صبحي من المنتخب الأولمبي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، استبعاد رمضان صبحي لاعب الأهلي من بعثة الفراعنة المسافرة إلى أوزبكستان. الفراعنة المسافرة إلى أوزبكستان. واتفق رمضان مع غريب على عدم السفر مع البعثة لإنهاء اللاعب بعض الأمور مع ناديه هيدرسفيلد يونايتد وارتباطه بالسفر إلى لندن، من أجل حسم مصيره المرحلة المقبلة.

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