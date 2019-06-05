"بوفون" يغادر سان جيرمان بعد موسم واحد

قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء إن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون سيغادر النادي بعد انتهاء عقده في نهاية الشهر الجاري.



وانضم بوفون إلى سان جيرمان من يوفنتوس في يوليو تموز العام الماضي وخاض 25 مباراة في كل المسابقات وفاز بلقب الدوري وكأس السوبر الفرنسية خلال موسم أمضاه في باريس.



وقال سان جيرمان في موقعه على الانترنت ”بعد مشاورات اتفق باريس سان جيرمان وبوفون على عدم تجديد تعاقد الحارس الأسطوري والذي ينتهي في 30 يونيو“.



وربطت تكهنات وسائل إعلام في إنجلترا وفرنسا ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد باحتمال الانتقال إلى سان جيرمان.



وقال بوفون، الذي لعب 176 مباراة مع منتخب إيطاليا على مدار مسيرته الدولية التي امتدت 20 عاما، إن التجربة التي عاشها في باريس جعلته أكثر نضجا.



وأضاف الحارس الفائز بكأس العالم والبالغ من العمر 41 عاما ”أشكركم جميعا على كل شيء عشته في باريس. أشكركم على كل المشاعر التي عشناها سويا.



”قبل 12 شهرا وصلت إلى باريس وأنا مفعم بالحماس محاطا بدفء مشاعر الجماهير .. سأغادر النادي مستمتعا بتلك التجربة التي زادتني نضجا بلا شك. الان انتهت مغامرتي خارج إيطاليا“.



ولم يكشف سان جيرمان عن وجهة بوفون المقبلة لكنه تمنى له كل التوفيق.



وبدأ بوفون مسيرته الاحترافية مع بارما وهو في 17 من عمره في 1995 قبل الانتقال إلى يوفنتوس حيث فاز بتسعة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإيطالي وأربعة ألقاب لكأس إيطاليا.



المصدر: رويترز