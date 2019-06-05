ريال مدريد يستعد للإعلان عن أهم صفقاته في السنوات الأخيرة

يستعد جمهور ريال مدريد لاستقبال نبأ الإعلان عن أحدث وأهم صفقات الفريق في الفترة الأخيرة.



ووفقًا للبرنامج التليفزيوني الشهير "الشيرنجيتو"، فإن ريال مدريد سيعلن خلال ساعات عن أهم صفقات في السنوات الأخيرة.



وعاد البرنامج الإسباني وأكد أن الصفقة المنتظرة هي البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.



ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل ما يقرب من 100 مليون، رغم انتهاء عقد هازارد مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل.



وكان هازراد قد أكد عقب نهائي اليوروبا ليج أمام آرسنال، أن تجربته مع تشيلسي قد انتهت، وسيرحل عن ستامفورد بريدج.



ومن المتوقع أن يكون هازارد رابع صفقات ريال مدريد، بعد التعاقد مع رودريجو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.



المصدر: موقع كورة