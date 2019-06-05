ريال مدريد يستعد للإعلان عن أهم صفقاته في السنوات الأخيرة
يمن شباب نت - متابعات
الاربعاء, 05 يونيو, 2019 - 10:29 مساءً
يستعد جمهور ريال مدريد لاستقبال نبأ الإعلان عن أحدث وأهم صفقات الفريق في الفترة الأخيرة.
ووفقًا للبرنامج التليفزيوني الشهير "الشيرنجيتو"، فإن ريال مدريد سيعلن خلال ساعات عن أهم صفقات في السنوات الأخيرة.
وعاد البرنامج الإسباني وأكد أن الصفقة المنتظرة هي البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.
ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل ما يقرب من 100 مليون، رغم انتهاء عقد هازارد مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل.
وكان هازراد قد أكد عقب نهائي اليوروبا ليج أمام آرسنال، أن تجربته مع تشيلسي قد انتهت، وسيرحل عن ستامفورد بريدج.
ومن المتوقع أن يكون هازارد رابع صفقات ريال مدريد، بعد التعاقد مع رودريجو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.
المصدر: موقع كورة
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يستعد للإعلان عن أهم صفقاته في السنوات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.