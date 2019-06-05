رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع حارس ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، مطلوب من عدة أندية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نافاس أصبح هدف لباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد رحيل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، وبدأت المحادثات بين الطرفين بالفعل والاتفاق بين اللاعب والنادي الفرنسي على الطريق الصحيح.

النادي الفرنسي يُقدر إمكانيات الكوستاريكي وحقيقة أن الصفقة قد تتم مع مبلغ مادي معقول، سيصل كيلور إلى باريس سان جيرمان للتنافس مع ألفونسو أريولا، الذي تناوب مع بوفون في الموسم الماضي.