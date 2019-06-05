رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. البرسا يحدد شرطه الوحيد لعودة نيمار وميسي يرفض الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. البرسا يحدد شرطه الوحيد لعودة نيمار وميسي يرفض الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال صدى فقدان لقب كأس الملك في ذاكرة جماهير نادي برشلونة التي تطالب برحيل المدرب إرنستو فالفيردي وأيضاً تأمل في التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 5/6/2019:

- نجم برشلونة يقرر البقاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي ​صاوميل أومتيتي​ نجم ​برشلونة​ قرر عدم الإستماع لأي عرض مقدم لع من أي نادي هذا الصيف.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أومتيتي أخبر مسئولي برشلونة في أكثر من مناسبة عن رغبته في البقاء في الموسم المقبل.

وأفادت التقارير أن البلوجرانا يفكر بجدية في بيع المدافع بسبب مستواه المتذبذب وإصاباته المتكررة في الركبة خصوصًا مع اقتراب ضم الهولندي ​ماتياس دي ليخت​ حيث سيصبح لدى ​إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة​ خمسة لاعبين في مركز قلب الدفاع.

- برشلونة يزاحم 4 أندية أوروبية على صفقة الموسم

أصبح الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد فريق أياكس الهولندي، حديث الساعة في الشارع الكروي الأوروبي، بعد مستواه المميز مع فريقه هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن 5 وجهات محتملة لماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية في ظل الصراع القوي بين برشلونة وليفربول ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة يواجه منافسة قوية من الرباعي المذكور سلفا بعدما كانت الشائعات تشير إلى اقترابه من ارتداء قميص البارسا هذا الصيف.

- برشلونة يصدم نيمار ويحدد شرط ناري لعودته للفريق

وضع مسئولو فريق برشلونة الإسباني شرطا ناريا، لعودة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الكاتالوني من جديد في الصيف المقبل.

ووفقا لبرنامج الشرينتيجو الشهير في إسبانيا، فإن برشلونة طلب من نيمار خفض راتبه الحالي من باريس سان جيرمان إلى النصف من أجل ضمه في الصيف.

ويتقاضى نيمار على 37 مليون يورو سنويا في صفوف باريس سان جيرمان .

ويرغب نيمار في العودة لصفوف برشلونة بعد محادثات بينه وبين ليونيل ميسي، قائد البارسا في الأسابيع الماضية لكن باريس سان جيرمان يرفض الدخول في مفاوضات لبيعه مهما كان الثمن.

- حرب جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة نارية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن اشتعال صراع جديد بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد على صفقة جديدة.

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وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن ريال مدريد يسعى لضم جونيور فيربو الظهير الأيسر لريال بيتيس بعد طلب زيدان بضمه، لتعويض مارسيلو والذي تراجع مستواه في الموسم الحالي.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد مستعد لاقحام داني سيبايوس أو لاعبين أخرين لضم جونيور الذي يملك 50 مليون يورو كشرط جزائي في عقده مع بيتيس.

- مفاجأة.. ميسي يرفض صفقة جريزمان في برشلونة

يعد الدولي الفرنسي جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد السابق، أحد أهم اللاعبين الذين يسعى فريق برشلونة الإسباني لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقاً للمعلومات الواردة من إذاعة " RMC Sport " الفرنسية فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لايريد من برشلونة التعاقد مع جريزمان، علماً أن اللاعب كان قريب جداً من برشلونة في الصيف الماضي .

وأشار المصدر الى أن النجم البرازيلي نيمار يريد العودة الى برشلونة هذا الصيف، ولكن النادي الباريسي رفض في الاسبوع الماضي العرض الذي قدمه النادي الكتلوني بشأن التوقيع مع اللاعب .

- لماذا فرط برشلونة في التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة؟

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني كان واحدا من ضمن الأسماء المرشحة بقوة للانضمام إلى برشلونة.

وذكرت الصحيفة: "النادي كان قد استبعد خيار لوكا يوفيتش في شهر أبريل الماضي، فمسئولو الفريق الكتالوني كانوا معجبين باللاعب لكنهم كانوا يبحثون عن مهاجم يملك ديناميكية أكبر خارج منطقة الجزاء".

- ميسي ينهي موسمه الكروي بإنجاز مميز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.

ووقع الاختيار على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي "الثاني"، في مرمى ليفربول في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وانتهت المواجهة بفوز البارسا بنتيجة 3-0.

يذكر أن ليفربول نجح في تحقيق عودة مميزة أمام برشلونة في مباراة الإياب، حيث فاز على ملعب "أنفيلد" بنتيجة 4-0، ليتوج بعدها باللقب بعد تغلبه 2-0 على توتنهام في المباراة النهائية.

- مفاجأة.. كلوب يطلب ضم صفقة برشلونة المنتظرة

دخل نادي ليفربول في خط المفاوضات مع نادي أياكس الهولندي للتعاقد مع ماتيس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك وفقا لما أكدته تقارير صحفية ألمانية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مُعجب بدي ليخت، ويرغب في جلبه للنادي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة بأن كلوب مهتم بالتعاقد مع دي ليخت لتشكيل ثنائي قوي مع الهولندي فان دايك.