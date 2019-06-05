رياضة | هازارد يُحدث فتنة كبيرة في ريال مدريد.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يُحدث فتنة كبيرة في ريال مدريد.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك مشكلة واحدة فقط مع انتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، وهي أن قميصه المفضل رقم 10 الذي يرتديه مع تشيلسي والمنتخب البلجيكي لعدة سنوات هو ملك للكرواتي لوكا مودريتش بالفعل.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد يعمل على تقديم البلجيكي في السانتياجو بيرنابيو؛ وهو خبر من شأنه أن يولد اهتماما كبيرا مع الكثير من المشجعين، ويريد قسم التسويق بالنادي زيادة مبيعات القمصان إلى أقصى حد عند توقيع هازارد.

لكن الرقم الوحيد المتاح حاليًا في فريق الفريق الأول هو رقم 16 وهذا القميص ليس له أي صلة بأية أسماء مشهورة في تاريخ ريال مدريد، كما أنه لا يمت بصلة إلى هازارد نفسه.

يفضل ريال مدريد تقديم هازارد بالقمصان الجديدة التي ستصدر يوم الجمعة، وباسمه ورقمه المكتوب على ظهره، وقد يُطلب من مودريتش الحائز على جائزة الكرة الذهبية إخلاء رقم قميصه لهازارد، لكن هذا قد يثبت أنه لا يحظى بشعبية مع المشجعيين.

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ايضا هناك ماريانو دياز الذي كان اللاعب الوحيد المستعد لأخذ الرقم 7 العام الماضي وهو مصر على البقاء في النادي الموسم المقبل، جاريث بيل يمكن ان يخرج ايضا ورقمه مرتبط بفينسيوس الذي يحمل الرقم 28 الأن.

ريال مدريد لا يخطط لأخذ أرقام القمصان من أي لاعب لكن هناك ضغط على كل التفاصيل المتعلقة بتقديم هازارد.

ريال مدريد لا يخطط لأخذ أرقام القمصان من أي لاعب لكن هناك ضغط على كل التفاصيل المتعلقة بتقديم هازارد.