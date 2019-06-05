رياضة | الاتحاد التونسي يهاجم الكاف بعد قراره بإعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد التونسي يهاجم الكاف بعد قراره بإعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم واصف جليل، اليوم الأربعاء، إن "إعادة مباراة الترجي والوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري الأبطال سيكون قراراً جائراً وظالماً".



وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إعادة المباراة في ملعب محايد بعد نهائيات كأس الأمم المقررة في مصر في وقت لاحق هذا الشهر".

وأضافت "كما قررت اللجنة التنفيذية إلزام الترجي الرياضي بإعادة كأس البطولة والميداليات إلى كاف".

"كما قررت اللجنة التنفيذية اعتماد نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط وانتهت بالتعادل (1-1)".

وأوضح جليل لوسائل إعلام تونسية: "تفاجأنا بالقرار ونعتبره جائراً وظالماً وسنطعن عليه لأنه ليس مبنياً على أساس قانوني".

وتابع: "لا أجد ما أقوله.. درسنا الملف من جوانبه القانونية وطلبنا من اللجنة أن تمدنا بالأشياء التي أخطأ فيها الترجي لتقع لمعاقبته.. أنا مستغرب". Advertisements

"لم يخسر الترجي في مشوار البطولة وحقق نتيجة إيجابية في ذهاب الدور النهائي ثم تقدم في النتيجة في لقاء الإياب قبل أن تتوقف المباراة".

ومضى قائلاً "الكل يعلم لماذا توقفت المباراة؟ ومن كان السبب في إيقافها؟ الوداد البيضاوي طبعاً".

وأكد نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، إنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية للدفاع عن حقوق الترجي.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر في الأول من يونيو (حزيران) إلغاء مباراة الإياب بين الترجي وضيفه الوداد في تونس، بعدما توقفت المباراة طويلاً بسبب احتجاجات الفريق المغربي على إلغاء هدفه في الشوط الثاني، عندما كان الفريق التونسي متقدماً 1-0 على إستاد رادس الأولمبي.