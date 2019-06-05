رياضة | ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن التعاقد مع إيركسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن التعاقد مع إيركسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النجم الدولي الدانماركي كريتستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، علنًا عن حبه لريال مدريد الإسباني، ولكن في الحقيقة ريال مدريد عيونه على آخرين.

وذكرت صحيفة "LibertadDigital" أن تحرك إريكسين اليوم وأعلن رغبته بوضوح حيث قال: "أشعر أنني وصلت لمرحلة من مسيرتي الكروية حيث أرغب في تجربة شيء جديد"، بل ووضح الوجهه المُفضله عندما قال: "ريال مدريد خطوه للأمام، ولكن الامر يتطلب اتصال مدريد بتوتنهام واخبارهم بأنهم يريدونني".

إريكسين هو لاعب تم وضعه بالفعل على قائمة ريال مدريد وتمت متابعته جيدًا هذا الموسم، اللاعب ينتهي عقده 2020 ويرفض التجديد، ومع ذلك فإن التوقيع معه ليس بالأولويه لريال مدريد.

ريال مدريد لديه شكوك حول إريكسن، صحيح أنه لا شك حول قيمة ومستوى الدنماركي ولكن هناك اصوات داخل النادي لا تُفضل رؤيته بقميص ريال مدريد حيث ان تلك الاصوات ترى ان اللاعب لا يُناسب طريقة الدفاع للفريق وأيضًا لا يُناسب نمط كرة الفريق.

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وبذلك فإن النادي لا يحبذ فكرة التوقيع مع اللاعب بمبلغ كبير ولا يحبذ فكرة كسر سلم الرواتب بلاعب قد لا يُفيد طريقة لعب الفريق، النادي لا يريد الدخول في مفاوضات بشأن إريكسن مع دانييل ليفي رئيس توتنهام، ومن ثم فإن ريال مدريد ليس لديه أي نيه في التوقيع مع إريكسن.

أولويات تعزيز خط الوسط مختلفه جدًا حيث أن زيدان واضح للغايه أنه يرغب في تعزيز خط الوسط بالمُحرك بول بوغبا وإذا كان سعره خارج التوقعات ، فإن ندومبيلي يُعجب زيزو كما يُعجب النادي.

وبذلك يمكن أن يكون إنتظار إريكسن لإتصال ريال مدريد بتوتنهام مُستمر للأبد.