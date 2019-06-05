رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم أهم صفقتين ويقترب من صفقة القرن المُنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم أهم صفقتين ويقترب من صفقة القرن المُنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض توتنهام التخلي عن الدنماركي كريستيان إريكسن من أجل الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

الصفقة تمت.. ريال مدريد يحسم صفقة الموسم والإعلان خلال ساعات أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق نهائي مع مسئولي فريق تشيلسي لضم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وفقا للتليفزيون الإسبانى فأن هازارد يتواجد حالياً بإسبانيا بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المادية مع نادى تشيلسي. وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت فى وقت سابق أن نادى ريال مدريد الإسبانى نجح فى الحصول على خدمات إيدين هازارد نجم منتخب بلجيكا ونادى تشيلسى الإنجليزى. وذكرت الصحيفة أن نادي ريال مدريد توصل لإتفاق مع هازارد على إنتقاله لصفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وكشفت الصحيفة عن أن ريال مدريد سيعلن تعاقده مع هازارد عقب المباراة النهائية في بطولة الدوري الاوروبي "اليوروباليج". وكان هازارد قد نجح في قيادة فريق تشيلسي للحصول على لقب الدورى الأوروبى "اليوروباليج" للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على أرسنال الذى يضم محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان. عاجل.. ريال مدريد يحسم أهم صفقاته الصيفية أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد الإسباني، قد حسم بالفعل صفقة نجم فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال برنامج "جوغونيس" الإسباني الشهير، أن ريال مدريد حسم بالفعل صفقة فيرلان ميندي الظهير الأيسر لليون الفرنسي. وأضاف أنه سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة. عاجل.. تفاصيل أكبر صفقة في ريال مدريد كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى انتهاء صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، أن الفريق الملكي حسم صفقة هازارد مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة الى 15 مليون جنيه إسترليني كإضافات. وسيوقع اللاعب البلحيكي على عقد لمدة 4 سنوات براتب 400 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا. وقاد هازارد تشيلسي إلى التتويج ببطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج" للمرة الثانية في تاريخ النادي اللندني. تقارير - ليس هازارد.. هذه هي صفقة القرن في ريال مدريد فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بات قريبًا من أي وقتٍ مضي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني. وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية :" لن يطول الأمر كثيرًا، مبابي أكثر من أي وقت مضى ليكون لاعباً لريال مدريد". ويسعي فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي للتعاقد مع مبابي بأي شكل، حيث رئيس المرينجي بأن مبابي هو الخليفة الشرعي لكريستيانو رونالدو نجم الريال الذي رحل العام الماضي لصفوف يوفنتوس الإيطالي. بعد صفقة هازارد.. ريال مدريد ينقض على المايسترو قال لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، إنه مستعد للرحيل عن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أجل خوض تحديات جديدة مع فريق آخر في الموسم المقبل. ولعب إريكسن، الذي انضم إلى توتنهام من أياكس أمستردام في أغسطس (آب) 2013، دوراً محورياً في فريق المدرب ماوريتسيو بوكيتينو وصيف بطل أوروبا وصاحب المركز الرابع بالدوري الإنجليزي. وقال إريكسن (27 عاماً) لصحيفة إكسترا بلادت الدنماركية: "أشعر أنني في مرحلة من مسيرتي أحب فيها تجربة شيء جديد". وأضاف: "لدي احترام شديد لكل شيء في توتنهام ولن يكون من السلبي الاستمرار لكنني قلت إنني أود خوض تجربة جديدة". وتابع: "أتمنى حسم الأمور هذا الصيف وهذه هي الخطة، في كرة القدم لا تعرف متى قد تتخذ قراراً مثل هذا وقد يتم في أي وقت". ويتبقى عام واحد في عقد إريكسن مع توتنهام وذكرت وسائل اعلام إسبانية إنه قد ينتقل إلى ريال مدريد الساعي لتجديد تشكيلته تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان بعد موسم محبط أنهاه في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإسباني. وقال إريكسن: "ريال مدريد خطوة للأمام لكن يتطلب الأمر مكالمة هاتفية من ريال مدريد والتواصل مع توتنهام لطلب ضم كريستيان وهذا لم يحدث على حد علمي حتى الآن". وأضاف: "الأمر يتوقف على (رئيس توتنهام) دانييل ليفي وناد آخر وإلا سأجلس على الطاولة للتفاوض من أجل عقد جديد". وتشكل هذه الأنباء ضربة لتوتنهام الذي كان يريد استغلال وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا كنقطة انطلاق في الموسم المقبل. ولم يبرم النادي أي صفقة منذ انضمام لوكاس مورا في يناير (كانون الثاني) 2018 ويود بوكيتينو الحفاظ على عناصر الخبرة لتحدي منافسين مثل ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الممتاز، وأشار إريكسن إلى أنه سيقرر البقاء في توتنهام إذا لم تضمن الأندية في سوق الانتقالات "خطوة متقدمة" في مسيرته. وتابع: "إذا لم تكن هناك أي عروض مثيرة للاهتمام لم لا أبقى في توتنهام؟ إذا وقعت على عقد جديد فهذا يعتمد على الظروف".

- بايرن ميونيخ يصدم نجم ريال مدريد

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه لن يتعاقد مع خاميس رودريجيز بعقد نهائي، وذلك مع نهاية فترة إعارته من ريال مدريد الإسباني إلى الفريق البافاري، والتي استمرت لعامين.

وأوضح نادي بايرن ميونخ المتوج بثنائية الدوري والكأس بألمانيا، أن القرار اتخذ أيضا من جانب اللاعب الكولومبي الدولي، الذي تربط وسائل الإعلام اسمه بالدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير، في ظل ضعف فرصه مع ريال مدريد.

وكان عقد إعارة رودريجيز /27 عاما/ إلى بايرن ميونخ يتضمن بندا يتيح للنادي البافاري ضم اللاعب بعقد نهائي مقابل دفع 42 مليون يورو (47 مليون دولار)، لكن بايرن أعلن أنه لن يستخدم البند.

وقال كارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" :"القرار مع خاميس اتخذ من حيث المبدأ. لقد كان معي وأخبرني بشكل شخصي أنه لا يرغب في أن يستخدم النادي هذا البند."

وأضاف "إنه يرغب في اللعب، وبشكل منتظم. وهذا ليس أمرا مضمونا هنا. أنا شخصيا أشعر بالأسف لذلك."

وانضم رودريجيز إلى آريين روبن وفرانك ريبيري ورافينيا في قائمة الراحلين عن بايرن مع نهاية الموسم المنقضي.

وكان بايرن قد تعاقد بالفعل مع بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز كما أبدى رغبة في ضم ليروس سان لاعب مانشستر سيتي وكالوم هودسون-أودوي لاعب تشيلسي.

- 6 حقائق مثيرة عن صفقة ريال مدريد الجديدة

أعلن نادى ريال مدريد الأسبانى تعاقده رسميًا، مع الصربى لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت الألمانى، لمدة 6 سنوات حتي يونيو 2025، ليصبح أولى صفقات الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام والاحصائيات في مسيرة "يوفيتش" مع الأندية التي لعب لها:-

* لوكا يوفيتش من مواليد 23 ديسمبر لعام 1997 يبلغ عمره (21 عامًا).

* بدأ يوفيتش مسيرته الكروية ضمن صفوف الناشئين في فريق ريد ستار بلجراد الصربي عام 2012 واستمر معه حتي 2016 قبل أن ينتقل لصفوف فريق أبولون ليماسول القبرصي.

* انتقل "يوفيتش" لصفوف فريق بنفيكا البرتغالي في موسم 2015/2016، ثم انتقل في صيف 2017 إلي فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني لمدة موسمين علي سبيل الإعارة، قبل أن يفعل فرانكفورت بند شراء اللاعب مقابل 7 ملايين يورو.

* لوكا يوفيتش لعب خلال مسيرته الكروية 138 مباراة، حقق الفوز في 76 مباراة، وخسر 32 مباراة، وتعادل في 30 مباراة، وسجل 52 هدفًا وحصل على 6 بطاقات صفراء.

* حقق لوكا يوفيتش خلال مشواره الكروي 6 بطولات مع ريد ستار بلجراد وبنفيكا واينتراخت فرانكفورت.

* لوكا يوفيتش مثل جميع المنتخبات الوطنية في بلاده، وشارك في 4 مباريات مع منتخب صربيا الأول، وسجل هدف.

* أرقام "يوفيتش" مع فرانكفورت بالموسم الحالي:-

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• لعب 46 مباراة منها 36 مباراة شارك فيها "أساسي"

• سجل 27 هدفًا وصنع صنع 6 أهداف

• التسديدات: 113 تسديدة

• الفرص المهدرة: 22 فرصة

• صناعة الفرص: 9 فرص محققة

• المرواغات: 34 مراوغة بنسبة "45%"

• الالتحامات: 191 التحام بنسبة "42%"

• التمريرات: 581 تمريرة "70%".

- لماذا فرط برشلونة في التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة؟

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى تعاقده رسميًا، مع الصربى لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت الألمانى، لمدة 6 سنوات حتى يونيو 2025، ليصبح أولى صفقات الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني كان واحدا من ضمن الأسماء المرشحة بقوة للانضمام إلى برشلونة.

وذكرت الصحيفة: "النادي كان قد استبعد خيار لوكا يوفيتش في شهر أبريل الماضي، فمسئولو الفريق الكتالوني كانوا معجبين باللاعب لكنهم كانوا يبحثون عن مهاجم يملك ديناميكية أكبر خارج منطقة الجزاء".

كما أوضحت الصحيفة أن المغالاة في سعر الصربي حال دون إتمام الصفقة، الأمر الذي يقربه من ريال مدريد.

- بعد ضم يوفيتش.. ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق

يعد النجم الإسباني إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، من أبرز اللاعبين الذين لم يتضح بعد موقفهم من الرحيل أو البقاء عن الملكي في الصيف المقبل.

وأكد الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، أن هناك تطورات جديدة في هذا الشأن بعد ضم يوفيتش، حيث أن الريال على استعداد للسماع للعروض المقدمة من أجل إيسكو , في حين يعتبر اللاعب مطمعاً للعديد من الأندية الأوروبية .

وتسعى عدة أندية التوقيع مع اللاعب الإسباني هذا الصيف على رأسها يوفنتوس، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، في حين أن النادي الملكي لن يتخلى عن اللاعب بمبلغ زهيد .

يذكر أن إيسكو صاحب الـ27 عاماً يلعب في ريال مدريد منذ عام 2013 قادماً من ملقا، وخاض مع النادي الملكي 277 مباراة وسجل 48 هدفاً وصنع 52 آخرين، وتقدر قيمته السوقية بـ60 مليون يورو .

- مخطط مبابي الجديد للرحيل لريال مدريد

يعد الفرنسي الشاب كيليان مبابي، واحدا من أهم اللاعبين المرشحين للانتقال لريال مدريد في الصيف.

وعلى الرغم من رفض إدارة الفريق الباريسي لرحيل مبابي في الصيف، الا أن اللاعب لايبدو سعيدا في حديقة الأمراء ويرغب في الرحيل باتجاه ريال مدريد.

وفقاً للمعلومات الواردة من البرنامج الإسباني ” Jugones ” فإن كيليان مبابي قرر الضغط على إدارة النادي الباريسي من أجل السماح لهم بالرحيل هذا الصيف والسماح له بالانتقال لريال مدريد.

ويعد النجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب الـ20 عاماً هدفاً رئيسياً لنادي ريال مدريد، حيث أن النادي الملكي حريص جداً على تعزيز وتدعيم خط هجومه، إستعداداً لمنافسات الموسم المقبل .

- توتنهام يصدم ريال مدريد بقرار ناري جديد بشأن صفقة إيركسن

تلقى مسئولو نادي ريال مدريد صدمة قوية، بعد رد نادي توتنهام الناري بشأن صفقة نجم الفريق الدنماركي إيريكسن.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس البريطانية، فأن دانييل ليفي، رئيس توتنهام أخبر إدارة ريال مدريد بعدم نية النادي بيع إيركسن في الصيف.

وأشارت الشبكة إلى إيركسن ارتبط بالانتقال لريال مدريد في الصيف مع اقتراب عقده من النهاية في يونيو 2020، ويريد توتنهام 100 مليون يورو على أقل تقدير لبيع إيركسن في الصيف لريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد وضع إيركسن هدفا له في الصيف ضمن تدعيمات الفريق الملكي من اجل العودة للمنافسة بقوة على البطولات.

- حرب جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة نارية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن اشتعال صراع جديد بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد على صفقة جديدة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن ريال مدريد يسعى لضم جونيور فيربو الظهير الأيسر لريال بيتيس بعد طلب زيدان بضمه، لتعويض مارسيلو والذي تراجع مستواه في الموسم الحالي.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد مستعد لاقحام داني سيبايوس أو لاعبين أخرين لضم جونيور الذي يملك 50 مليون يورو كشرط جزائي في عقده مع بيتيس.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة أيضا يهتم بضم جونيور من ريال بيتيس وقد يوافق على دخول رافينيا وميراندالاعب لاماسيا في الصفقة لتقليص القيمة المالية لصاحب الـ21 عاما والمقدرة بـ25 مليون يورو من قبل النادي الأندلسي.

ويرغب برشلونة في ضم ظهير أيسر قوي في الصيف لمنافسة جوردي ألبا على الجبهة اليسرى في الموسم المقبل.

- نجم ريال مدريد على رادار توتنهام الانجليزي

دخل نجم وسط ​ريال مدريد​ الإسباني "إيسكو" دائرة اهتمام نادي توتنهام هوتسبير والذي يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وذكر برنامج الشرينجيتو الاسباني، أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب السبيرز يرغب بضم ​ايسكو​ من النادي الملكي في الصيف المقبل، خاصة بعدما أصبح اللاعب قريبًا من الرحيل عن الريال.

واشترط ريال مدريد الحصول على مبلغ 80 مليون يورو على الاقل للتخلي عن "ايسكو".

ويتطلع إيسكو للرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، وذلك لوجود ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتش واقتراب الملكي من ضم إيدين هازارد، مما يجعل فرص مشاركته مع الفريق شبه مستحيلة.

ويحظي إيسكو اهتمام كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونيخ وانتر ميلان في الصيف.

- ريال مدريد يعرض إيسكو للبيع

إقترب اللاعب الإسباني فرانشيسكو إيسكو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد عدم إحتياج الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان له.

وأشارت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد فتح المزاد علي اللاعب وينتظروا سماع العروض النقجمة له وإختيار إنسبهم لرحيله، رغم إعلانه منذ فترة عن رغبته في الإستقرار والبقاء في مدريد.

ويذكر أن مانشستر سيتي ويوفنتوس يرغبان في ضم اللاعب.

- بوجبا يفجر أزمة في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن هناك خلافًا كبيرًا بين الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي بسبب التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان يري أن بوجبا سيكون مناسبا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال الموسم المقبل، والتي تعتمد على الضغط والقوة البدنية التي يتمتع بها لاعب الوسط الفرنسي، واستطاع اقناع اللاعب بالانتقال للملكي.

بينما ترفض إدارة ريال مدريد التحرك للتعاقد مع بوجبا، حيث ترى أن مبلغ التعاقد معه مكلف للغاية، لا سيما وأن اليونايتد تعاقد معه في 2016 مقابل 120 مليون يورو، ولن يقبل التنازل عنه بأقل من 150 مليونا.

وقد يثير مبلغ التعاقد مع بوجبا أزمة لدى إدارة ريال مدريد بشأن مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف، لا سيما في ظل الإنفاق الكبير الذي ينوي النادي القيام به في الصيف الحالي.

وتفضل إدارة الملكي التعاقد مع الدنماركي كريستين اريكسن بدلا من بوجبا خاصة وأن مبلغ التعاقد معه لن يكون ضخم مثل المطلوب للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي، كما أن الأول أكثر التزاما داخل وخارج الملعب.