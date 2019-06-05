رياضة | رمضان صبحي يشارك في مران المنتخب الأوليمبي واستبعاد 4 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يشارك في مران المنتخب الأوليمبي واستبعاد 4 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مران خفيف مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي

استعدادا للسفر فجر غدا الخميسالي أوزباكستان لخوض وديتين أمام أوزباكستان يومي ٩ و١١ يونيو الجاري في إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والموهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

شهد المران تواجد رمضان صبحي كما شارك ناصر ماهر وأكرم توفيق بعد وفاة والد كل منهما خلال الساعات الماضية.

Advertisements

ووافق كرم كردي رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي علي طلب شوقي غريب المدير الفني بخروج رمضان من قائمة الفريق المسافرة لاوزباكستان لارتباطه بالسفر لانجلترا لتحديد مصيره مع ناديه هيدرسفيلد وايضا تأخر انضمام صلاح محسن لاعب الأهلي للمنتخب 24 ساعة لارتباطه بحفل زفاف.

وتتوجه بعثة المنتخب الأوليمبي الي اوزباكستان في الثانية و ٥٠ دقيقة فجر الخميس الي اسطنبول ومنها الي اوزباكستان.

واستبعد غريب عبد الرحمن مجدي ورمضان صبحي وأحمد مصطفي ومحمود مرعي من القائمة المسافرة لاوزباكستان.