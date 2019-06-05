رياضة | الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن تعاقد ريال مدريد مع ميندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن تعاقد ريال مدريد مع ميندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي فيرلان ميندي، ظهير أيسر فريق أولمبيك ليون، سيكون هو التوقيع القادم لريال مدريد، ومن المتوقع إكمال صفقته اليوم الأربعاء أو غدًا الخميس.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بعد حسم صفقة لوكا يوفيتش يوم الثلاثاء، من المتوقع أن يعلن النادي عن التعاقد مع فيرلاند ميندي قبل نهاية يوم الأربعاء، سيوقع اللاعب على عقد مدته 6 مواسم بقيمة 50 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن ميندي هو أحد طلبات زين الدين زيدان والتي عمل النادي على تلبيتها بأسرع وقت ممكن، ورغم أن المدرب مقتنع أن مارسيلو ما زال هو اللاعب الأساسي، إلا أنه يؤمن أن المنافسة ستدفع البرازيلي لتقديم أفضل ما لديه.

فيرلاند ميندي البالغ من العمر 23 عاما هو ظهير عصري. يهاجم على الدوام وتجده أحيانا في خط الوسط. قوي بدنيا ويملك مهارات جيدة، من الممكن تشبيهه بمارسيلو نوعا ما، يقترب فلورنتينو بيريز وجيان ميشيل أولاس من إنهاء العقود ولم يتبقى إلا الإعلان الرسمي عن الصفقة.