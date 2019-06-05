رياضة | نجم برشلونة يقرر البقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقرر البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي ​صاوميل أومتيتي​ نجم ​برشلونة​ قرر عدم الإستماع لأي عرض مقدم لع من أي نادي هذا الصيف.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أومتيتي أخبر مسئولي برشلونة في أكثر من مناسبة عن رغبته في البقاء في الموسم المقبل.

وأفادت التقارير أن البلوجرانا يفكر بجدية في بيع المدافع بسبب مستواه المتذبذب وإصاباته المتكررة في الركبة خصوصًا مع اقتراب ضم الهولندي ​ماتياس دي ليخت​ حيث سيصبح لدى ​إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة​ خمسة لاعبين في مركز قلب الدفاع.

وذكرت التقارير بأن برشلونة سيكون مجبر على بيع أحد مدافعيه ويعتبر أومتيتي الخيار الأفضل بسبب قيمته المادية ورغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد معه.