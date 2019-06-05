رياضة | فابريجاس: تعاقد ريال مدريد مع هازارد هو خبر سيئ لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فابريجاس: تعاقد ريال مدريد مع هازارد هو خبر سيئ لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الإسباني سيسك فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي باقتراب نادي ريال مدريد من التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي.

وقال هازارد في تصريحات صحفية :" تعاقد ريال مدريد مع هازارد هو خبر سيئ للغاية على برشلونة".

وأضاف هازارد سيجلب معه الكثير من القوة لريال مدريد وسيكون قادرا على صناعة الفارق مع النادي الملكي".

وبات ريال مدريد قريبا من التعاقد مع هازارد مقابل ١٠٠ مليون يورو، لدعم الفريق الملكي في الموسم المقبل.