رياضة | الخليج 365 الرياضي يكشف لماذا أقيم اجتماع الكاف في فرنسا وليس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يكشف لماذا أقيم اجتماع الكاف في فرنسا وليس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح المصري لماذا اجتمع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في فرنسا لبحث تداعيات نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي وليس في مقر الكاف بمصر.

وقال فضل الله :" اجتماع الكاف كان على هامش إنتخابات الاتحاد الدولى لكرة القدم والتي انتهت بفوز السويسري جيانى إنفانتينو بالتزكية".

وأضاف :"الجمعية العمومية للاتحاد الدولى كانت اليوم فى باريس".

ويذكر أن الاتحاد الإفريقي "الكاف" أعلن إعادة مباراة الوداد والترجي على أرض محايدة بدون جماهير بعد كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.