رياضة | الصحف المغربية بعد إعادة النهائي: تجريد الترجي من اللقب المسروق.. والوداد كسب المعركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف المغربية بعد إعادة النهائي: تجريد الترجي من اللقب المسروق.. والوداد كسب المعركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعادة إجراء مباراة الإياب بين الترجي والوداد في نهائي الكونفدرالية بعد الجدل الذي حدث خلال المباراة بسبب الحكم بكاري جاساما.

وأكدت الصحف المغربية أن اللجنة التنفيذية في الكأس قد طلبت من نادي الترجي التونسي إعادة كأس وميداليات دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الإياب قد شهدت جدلاً واسعاً بعد رفض الحكم الجامبي بكاري جاساما احتساب هدف الوداد في شباك الترجي مع عدم اللجوء لتقنية الفيديو والتي كانت معطلةً.

ونال قرار الكاف إعجاب الصحف المغربية التي تداولت الخبر الرسمي بإعادة مباراة الفريقين مؤكدةً أن الوداد قد انتصر في معركته ضد ما حدث على ملعب رادس.

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وقالت صحيفة فبراير المغربية عبر موقعها: "الكاف تنصف الوداد وتجرّد الترجي التونسي من لقب أبطال إفريقيا".

وأشارت صحيفة اليوم 24 المغربية إلى إعادة النهائي بعنوان: "المغرب يكسب المعركة و”الكاف” يقرر إعادة إياب نهائي عصبة الأبطال".

فيما جاء تعليق ناري من صحيفة "العمق" المغربية بعنوان: "الكاف يجرد الترجي التونسي من لقب بطل إفريقيا المسروق"، في إشارة إلى سرقة اللقب من الوداد.

وقالت صحيفة "المغرب 24": "الكاف تجرد الترجي من لقب العصبة الافريقية وتقرر اعادة المباراة في ملعب محايد" مشيرة في تقريرها إلى أن "حسمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قبل قليل، في فضيحة رادس".