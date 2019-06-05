زيزو في مأزق.. صفقة ريال مدريد “الحلم” تنهار

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

بعد موسم كارثي لريال مدريد، منت جماهير الفريق الإسباني النفس بتعاقد النادي مع صانع الألعاب البلجيكي إيدن هازارد قادما من تشلسي الإنجليزي، لكن يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، الأربعاء، أن المدير الرياضي لنادي ريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز، كان في لندن لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، التي تواجه عقبات مادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز عاد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، دون أي اتفاق مع تشلسي على ضم هازارد.

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ويشكل تقييم اللاعب من الناديين عقبة تعرقل إتمام الصفقة المنتظرة منذ أشهر، في حين لا يزال في عقد هازارد عاما كاملا مع نادي تشلسي.

وكان ريال مدريد حريصا على عدم تجاوز 100 مليون يورو من أجل ضم هازارد، في حين يريد تشلسي مبلغ 120 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه.

ومن أجل حلحلة هذه العقدة، قدم سانشيز مبلغا إضافيا قدره 20 مليون يورو كإضافات محتملة للاعب البلجيكي، إلا أن هذه الإضافة لم تسهم في إتمام الصفقة.

وكان هازارد أعلن في وقت سابق أنه سينهي مسيرته مع تشلسي، بعد أن ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على حساب جاره اللندني أرسنال.