شكرا لقرائتكم خبر عن «دقت ساعة العمل».. اليوم انطلاق معسكر المنتخب لأمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق، الخميس، معسكر المنتخب الوطنى الكروى الأول، فى برج العرب، استعدادا لمشاركته فى بطولة أمم إفريقيا، التى تستضيف مصر فعاليتها فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو. ويشارك المنتخب فى المجموعة الأولى التى تضم معه منتخبات الكونغو، أوغندا، زيمبابوى، وهو المعسكر الذى يستمر لمدة 10 أيام تتخلله مواجهتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا يومى 11 و13 من الشهر الجارى.

ومن المنتظر انضمام اللاعبين المحليين، اليوم، فيما طلب عدد من الدوليين منحهم راحة إضافية لمدة 48 ساعة للحصول على إجازة العيد مع أسرهم، خاصة فى ظل عدم تمكنهم من الحصول على إجازات بعد موسم طويل مع أنديتهم فى الدوريات الأوروبية،

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من المنتظر أن ينضم محمد صلاح إلى المنتخب بعد غدٍ، وجهز اللاعبين والجهاز الفنى احتفالية كبرى لمحمد صلاح مع انضمامه من خلال «تورتة» كبيرة تحمل صورته أثناء رفع كأس بطولة أوروبا، وتضم قائمة المنتخب 25 لاعبا أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، ووليد سليمان (الأهلى)، وعبد الله السعيد (بيراميدز)، وأحمد على (المقاولون العرب)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، وأحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوى (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلى)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليونانى)، وعلى غزال (فيرنس البرتغالى)، ومحمود حسن «تريزيجيه» (قاسم باشا التركى)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوى (الأهلى)، ومحمود حمدى «الونش» (الزمالك)، وباهر المحمدى (الإسماعيلى)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد «دونجا» (بيراميدز)، ومحمود عبد الرحيم «جنش»، ومحمود علاء (الزمالك)، وأحمد أبو الفتوح (سموحة). وعلمت «المصرى اليوم» أن اتحاد الكرة رفع قيمة مكافأة الفوز بالبطولة الإفريقية وإحراز النجمة الثامنة إلى 50 مليون جنيه يحصل أجيرى وجهازه المعاون منها على 14 مليونا، وذلك لتحفيزهم على إحراز اللقب، خاصة أن الاتحاد الإفريقى أعلن عن منح المنتخب الفائز باللقب ما يعادل 80 مليون جنيه مصرى.

ومن المنتظر أن يعقد أجيرى، المدير الفنى، اجتماعا باللاعبين قبل خوض المران لتحفيزهم والتأكيد على المسؤولية الكبيرة التى تقع على عاتقهم لإسعاد الملايين من الشعب المصرى.

واتفق الجهاز الفنى على صعوبة وقوة المنافسة، خاصة أن المنتخبات تشارك بقوتها الضاربة من المحترفين عكس ما كان يحدث خلال إقامة البطولة فى الشتاء وظهور عدد من النجوم بعيدا عن مستواهم، خوفا من التعرض للإصابة والحرمان من المشاركة مع فرقهم الأوروبية.

ويخوض الجهاز الفنى البطولة تحت شعار وحيد هو لا بديل عن اللقب.