شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض بيع «حفنى ومدبولى وعنتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الثلاثى محمد عنتر وأحمد مدبولى وأيمن حفنى٬ لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك عروضا مغرية من جانب ناديى الفتح والشباب السعودى، للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعانى الثلاثى من عدم المشاركة والحصول على فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة الماضية تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للفريق، حيث كان لا يعتمد عليهم على الإطلاق، خلال المباريات هذا الموسم.

وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارتى ناديى الفتح والشباب السعوديين فتحوا خطوط اتصال مع وكلاء الثلاثى من أجل معرفة رغبتهم فى الانتقال إلى الدورى السعودى فى الموسم المقبل، ولكن شدد اللاعبون على تركيزهم مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تولى خالد جلال المهمة الفنية للفريق ووعدهم بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات المتبقية ببطولة الدورى الممتاز.

وكان حفنى وعنتر ومدبولى يشاركون مع جلال خلال فترة توليه المهمة الفنية للقلعة البيضاء فى الموسم الماضى، حيث تألق الثلاثى مع المدرب وحققوا لقب بطولة كأس مصر على حساب سموحة بركلات الترجيح.

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ورفضت إدارة القلعة البيضاء رحيل الثلاثى فى الميركاتو الصيفى، مشددة على ثقتها فى اللاعبين وضرورة تواجدهم فى الفريق خلال الموسم المقبل نظرا لحاجة الفارس الأبيض لجهودهم.

فى سياق آخر، كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية عن مطالبة جماهير فريق اتحاد جدة السعودى بضرورة عودة محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى، مرة أخرى فى الموسم المقبل، نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده، لاسيما بعد إيقاف فهد المولد، نجم العميد السعودى عاما كاملا بسبب حصوله على منشطات.

وقالت الصحيفة إن جماهير الاتحاد طالبت لؤى ناظر، رئيس النادى، بسرعة التفاوض مع القلعة البيضاء للحصول على خدمات كهربا، حيث ترى الجماهير أنه سيكون خير تعويض لغياب المولد، نظرا لإمكانياته الفنية والمهارية، كما أنه لديه خبرات فى الدورى السعودى لخوضه موسمين مع الفريق وحصل على كأس ولى العهد من قبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد سوف تخاطب نظيرتها فى الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل معرفة الطلبات المادية الخاصة للتعاقد مع «كهربا»، لاسيما وأن اللاعب لم يتم تعديل عقده حتى الآن فى القلعة البيضاء وأصبح قريبا للغاية من الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض فى الموسم المقبل.

من جهة أخرى، ينتظر خالد جلال المدير الفنى الجديد للفريق الكروى، وصول مدرب الأحمال التركى «أمرى»، خلال الأيام المقبلة، من أجل عقد جلسة معه لوضع خارطة الطريق للفترة القادمة خلال فترة توقف الدورى فريق.

فى سياق آخر، أخطر مسؤولو القلعة البيضاء اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق والمعار لصفوف طلائع الجيش، بعودته فى الموسم المقبل، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، حيث يرحب خالد جلال بعودته نظرا لإمكانياته الفنية والبدنية، كما قدم مستوى مميزا مع فريق طلائع الجيش هذا الموسم.