شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض رحيل «معلول» نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض مسؤولو النادى الأهلى رحيل التونسى على معلول عن الفريق، نهاية الموسم الجارى، بعد تلقيه ثلاثة عروض مغرية، خلال الفترة المنقضية، أبرزها من نادى أهلى جدة السعودى، الذى أبدى مسؤولوه رغبتهم الشديدة فى ضم اللاعب، خلال نهاية الموسم، لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية عالية.

Advertisements

وأبدى مسؤولو النادى الأهلى تمسكهم الشديد بعلى معلول، وعدم التفريط فيه خلال الوقت الراهن، نظراً لسعى مجلس إدارة النادى لتدعيم صفوف الفريق، وعدم التفريط فى أى من العناصر الأساسية للفريق، خصوصاً أن الفريق مقبل على المشاركة فى العديد من المواجهات القوية خلال الموسم الجديد.

وينتظر أن ينضم على معلول لمنتخب تونس، للمشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، والتى من المتوقع أن يتلقى اللاعب خلالها عددًا من العروض الجديدة، فى حالة تألقه وظهوره بمستواه المعروف عنه.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى للأهلى وضع عددا من العناصر، التى لا يمكن بأى حال من الأحوال التفريط فيهم تحت أى ظرف من الظروف فى نهاية الموسم، وهم على معلول، ومحمد الشناوى، وصالح جمعة، وعمرو السولية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة الحصول على خدمات رمضان صبحى، لفترة جديدة، وعدم تركه للعودة للدورى الإنجليزى، نهاية الموسم الجارى، حيث يرى الجهاز الفنى أن تلك العناصر هى القوام الأساسى للفريق، ولا يمكن بأى حال من الأحوال التفريط فى أى منهم لضمان عدم حدوث أى هزة للفريق، فى الموسم المقبل، والذى يسعى الفريق خلاله لتحقيق الفوز بالبطولة الإفريقية، الغائبة عن القلعة الحمراء منذ فترة طويلة.