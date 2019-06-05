رسميا.. إيقاف رئيس الترجى التونسى عامين ومنع إقامة مباريات فى رادس

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خلال اجتماع لجنة الطوارئ إعادة مباراة الوداد والترجي التونسي بملعب محايد وبدون جمهور بعد نهاية كأس أمم إفريقيا بسبب تواجد عدة لاعبين تونسيين مع المنتخب التونسي.

كما قرر الكاف مع توقيع عقوبات صارمة ضد حمدى المؤدب رئيس الترجي التونسي وإيقافه لمدة عامين بعد تهديده الصريح لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى خلال المباراة، فضلا عن إيقاف ملعب رادس وعدم إجراء أى مباراة على ميدانه دون تحديد المدة.

جاء قرار الكاف بعدما حسم التصويت بين الأعضاء الـ20 المتواجدين فى اللجنة، القرار بعدما قام 18 منهم بالتصويت بنعم للإعادة، وصوتين فقط قالوا لا هما تنزانيا ونيجيريا.

عقد اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "كونجرس الفيفا".

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وتوج الترجى التونسى يوم الجمعة الماضى بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخه بعد فضيحة تحكيمية مثيرة للجدل، رفض على إثرها الوداد البيضاوى المغربى استكمال المباراة.

وتوقفت المباراة التى جمعت الترجى والوداد على ملعب "رادس" فى الدقيقة (61) لمطالبة لاعبى الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو لاستكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربى وليد الكرتى وألغاه الحكم بداعى التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجى.

وبعد حوالى 75 دقيقة من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبى باكارى جاساما صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبًا، وذلك بناءً على قرار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"