شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إياب نهائي أبطال إفريقيا على أرض محايدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (باريس)

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، إعادة مباراة الدور النهائي من مسابقة دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وقرر الفريق المغربي الجمعة الماضي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) التي لم تعمل. وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.

وأكد الجزائري هادي هامل، مستشار رئيس الاتحاد الإفريقي «شروط اللعب والأمن لم تكن قائمة خلال مباراة إياب الدور النهائي لدوري الأبطال، ما حال دون اكتمال المباراة. بالتالي، ستعاد المباراة على أرض خارج تونس».

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وقال هامل بعد الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للاتحاد والذي استغرق خمس ساعات ونصف في أحد فنادق باريس، «يتعين على الترجي الرياضي إعادة الكأس الى الأمانة العامة للاتحاد مع الميداليات الموزعة على اللاعبين ما أن يتسلم تبليغا رسميا بمضمون القرار الحالي».

وأضاف هامل «ستعاد المباراة بعد كأس الأمم الإفريقية في موعد يحدد لاحقا. يجب أن تأخذ إدارة المسابقات الإجراء بمقتضى ما تم إقراره اليوم».

ويشكل قرار الاتحاد القاري ضربة لكرة القدم الإفريقية قبل أسبوعين من انطلاق كأس الأمم في مصر.