شكرا لقرائتكم الخليج 365 يدخل "قائمة الكبار".. رسالة شكر للقراء.. ووعد بتغطية استثنائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يوما تلو الآخر يحقق موقع الخليج 365 تقدما كبيرا فى سرعة وجودة تقديم المحتوى المعلوماتى الرياضى، والتوسع فى الانتشار بين جميع الفئات الجماهيرية، الأمر الذى منحه الأفضلية والأسبقية أمام بوابات رياضية من أقدم وأعرق المواقع المتخصصة، فى وقت قياسى.



الخليج 365

ونجح موقع الخليج 365 خلال 90 يوما فقط فى أن يقفز بمحتواه المتفرد والمختلف، أكثر من 6600 مركزا فى الترتيب العالمى للمواقع الإلكترونية، بل تفوق على مواقع شهيرة، تقدم المحتوى الرياضى منذ سنوات عديدة، مثل "جول، وكوورة، والبطولة المغربى ويورو سبورت، وسكاى نيوز سبورت، والفجر الرياضى، والعديد من المواقع الآخرى المتواجدة منذ سنوات مثل بطولات، الاهرام الرياضي، الفريق، الملعب، الوطن سبورت، الفجر الرياضى، وبات ضمن قائمة الكبار فى عالم الصحافة الرياضية.

وبعد تقدمه للمركز الـ50 فى قائمة زيارات المواقع الإلكترونية داخل مصر، يتقدم الخليج 365 بالشكر لقرائه، على ثقتهم فى جودة المحتوى الإخبارى والتحليلى للموقع، حتى تخطت عدد المشاهدات الملايين، وبات الخليج 365 أحد عناصر اللعبة الأساسية بالنسبة لجماهير الكرة.

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الخليج 365

"الخليج 365" موقع إلكترونى شامل، يصدر عن الشركة "المصرية للصحافة والنشر والإعلان" ويعمل "الخليج 365" على الموقع اليومى، وفق القواعد المهنية الأصيلة للمهنة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات .. بالإضافة إلى التغطية النوعية والتواصل مع جماهيرنا.

ويضع "الخليج 365" هذه الأولوية جسرا أساسيا للوصول إلى قرائه، وذلك بلا انتماءات أو انحيازات للألوان، أو الآراء المرتبطة بالأندية، بل على نفس المسافة من الجميع ويستند "الخليج 365" في الفكر والرؤية على إيمان عميق وصارم بأسس المهنية التي تجعل من الحياد المرجعية الأولى، والأخيرة كأساس للتطور والنهضة فى الصحافة الرياضية.

ويكرر "الخليج 365" شكره لجمهور قرائه على أمل أن يظل دوما عن حسن ظنهم، منصة رياضة تقدم محتوى محايد لا يعرف انحياز، وسبق صحفى ملتزم بمعايير المهنية، خاصة مع اقتراب مصر من ركلة البداية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى يستعد لها القائمين على الموقع بفريق ضخم لتقديم تغطية شاملة وجذابة من قلب الحدث.