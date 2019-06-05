- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قيمة رمضان صبحى تفقد 46 مليونا بسبب العودة للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قيمة رمضان صبحى تفقد 46 مليونا بسبب العودة للأهلىفقد الدولى المصرى رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الانجليزي والمعار حاليا الى النادي الأهلى مليونى يورو مايوازى 46 مليون يورو، بسبب قراره العودة الى الدوري الممتاز من بوابة القلعة الحمراء وذلك فى 6 أشهر فقط.
ووصلت القيمة التسويقية وفق ما أعلنه موقع ترانسفير ماركت العالمى خلال الشهر الجاري عن اتخفاض قيمة رمضان صبحى بشكل كبير لتصل الى 5 ملايين يورو، مقابل 7 ملايين قبل 6 أشهر عندما كان لاعبا فى فريق هدرسفيلد الانجليزى.
ويسعى اللاعب الدولي المستبعد حاليا من رحلة المنتخب الأوليمبى لأوزبكستان لحسم موقفه النهائي سواء بالبقاء مع الفريق الإنجليزي أو العودة بصفة مستمرة مع النادي الأهلى الذى تألق معه خلال الفترة الماضية.
رمضان صبحى
كانت هذه تفاصيل خبر قيمة رمضان صبحى تفقد 46 مليونا بسبب العودة للأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.