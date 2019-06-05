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جدة - عمرو شويل قيمة رمضان صبحى تفقد 46 مليونا بسبب العودة للأهلى

فقد الدولى المصرى رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الانجليزي والمعار حاليا الى النادي الأهلى مليونى يورو مايوازى 46 مليون يورو، بسبب قراره العودة الى الدوري الممتاز من بوابة القلعة الحمراء وذلك فى 6 أشهر فقط.

ووصلت القيمة التسويقية وفق ما أعلنه موقع ترانسفير ماركت العالمى خلال الشهر الجاري عن اتخفاض قيمة رمضان صبحى بشكل كبير لتصل الى 5 ملايين يورو، مقابل 7 ملايين قبل 6 أشهر عندما كان لاعبا فى فريق هدرسفيلد الانجليزى.

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ويسعى اللاعب الدولي المستبعد حاليا من رحلة المنتخب الأوليمبى لأوزبكستان لحسم موقفه النهائي سواء بالبقاء مع الفريق الإنجليزي أو العودة بصفة مستمرة مع النادي الأهلى الذى تألق معه خلال الفترة الماضية.