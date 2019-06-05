شكرا لقرائتكم جماهير الاتحاد السكندرى تطالب بتولى حسام حسن الإدارة الفنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدد كبير من جماهير الاتحاد السكندري، من محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة النادى، فى سرعة التعاقد مع حسام حسن، لقيادة زعيم الثغر في الموسم المقبل . Advertisements وكان حسام حسن قد قام نادى سموحة بتجديد التعاقد معه لادارة الفريق فى الموسم الجديد . وقد ضمن الاتحاد السكندري البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز علي سموحة في الجولة الأخيرة عقب تأزم موقف الفريق عقب الخسارة من طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة مما دفع حلمي طولان عن الرحيل من زعيم الثغر والتعاقد مع طلعت يوسف لقيادة الفريق فنياً في مباراة سموحة.

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