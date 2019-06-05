شكرا لقرائتكم تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة بعد فوزه على كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر الأول للكرة الطائرة على نظيره الكينى بنتيجة 3/1 فى إطار ختام تصفيات أفريقيا المقامة فى كينيا و ، لينجح فى التأهل إلى دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها فى المغرب أغسطس القادم .

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كان منتخب الطائرة قد نجح فى الفوز على رواندا بنتيجة 3 / 1 فى أولى لقاءات التصفيات قبل أن ينجح فى الفوز على أوغندا أمس بنفس النتيجة .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل، ومن المقرر أن تعود البعثة إلى القاهرة صباح غدا الخميس .