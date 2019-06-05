شكرا لقرائتكم تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة بعد فوزه على كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر الأول للكرة الطائرة على نظيره الكينى بنتيجة 3/1 فى إطار ختام تصفيات أفريقيا المقامة فى كينيا و ، لينجح فى التأهل إلى دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها فى المغرب أغسطس القادم .
كان منتخب الطائرة قد نجح فى الفوز على رواندا بنتيجة 3 / 1 فى أولى لقاءات التصفيات قبل أن ينجح فى الفوز على أوغندا أمس بنفس النتيجة .
وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل، ومن المقرر أن تعود البعثة إلى القاهرة صباح غدا الخميس .
كانت هذه تفاصيل خبر تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة بعد فوزه على كينيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.