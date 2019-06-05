شكرا لقرائتكم استبعاد رمضان صبحي من قائمة المنتخب الأوليمبى .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، استبعاد رمضان صبحي لاعب الأهلي من قائمة الفريق المسافرة في الثانية صباح الخميس الي أوزباكستان للعب وديتين يومي 9 و 11 يونيو الجاري في إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والموهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

و كان رمضان صبحى طلب من شوقى غريب بانه لا يمكنه السفر مع المنتخب للعب المباريات الودية، نظرًا لسفرخ لانجلترا لإنهاء بعض الأمور مع ناديه هيدرسفيلد سواء بالرحيل عن الدوري الانجليزي والبقاء في الأهلي وهو ما وافق عليه غريب الذي فضل تحديد اللاعب لمستقبله خلال الفترة المقبلة.