شكرا لقرائتكم الجمعة.. جدة تستضيف حدث سوبر شوداون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستضيف الهيئة العامة للرياضة عرض مثالي جديد لنجوم WWE في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الجمعة، 7 يونيو، في حدث سوبر شوداون.

وسيشهد العرض أهم النزالات بين أندرتيكر و غولدبيرغ، ونزال آخر بين تريبل إتش و راندي أورتن، سيلتقي رومان رينز وسيث رولنز وآي جاي ستايلز وبرول كليزنر وغيرهم في الحلبة بنزالات عنوانها " الشراسة "، وسشتهد الحلبة نزالا يضم 50 نجم من نجوم WWE في باتل رويال.

وسبق أن استضافت السعودية عروضا سابقة لـWWE، وحضرها أكثر من 80 ألف متفرج في عرض رويال رامبل في جدة، أبريل 2018، وكراون جول في الرياض، نوفمبر 2018.