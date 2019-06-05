شكرا لقرائتكم فيلكس يخوض أول مباراة دولية مع البرتغال أمام سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - منح منتخب البرتغال بطل أوروبا الموهبة الواعدة جواو فيلكس أول مباراة دولية له أمام سويسرا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم لكرة القدم يوم الأربعاء.
وانضم لاعب بنفيكا البالغ من العمر 19 عاما، والذي تتابعه عن كثب كبرى الأندية الأوروبية، إلى كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 34 عاما في الهجوم.
وأجرت سويسرا ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 3-3 أمام الدنمارك في مارس الماضي حيث عاد لصفوف المنتخب فابيان شير وشيردان شاكيري وحارس سفيروفيتش الذي يلعب في صفوف بنفيكا في البرتغال.
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