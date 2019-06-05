شكرا لقرائتكم ألمانيا تتأهب لتصفيات كأس أوروبا بصفوف مكتملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خاض المنتخب الألماني لكرة القدم حصة تدريبية في آخن يوم الأربعاء، بصفوف مكتملة، حيث يتطلع الفريق لخوض مباراتيه المقبلتين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بقائمة تضم جميع اللاعبين الـ22 الذين استقر عليهم المدير الفني يواخيم لوف.

ويتولى ماركوس سورج مساعد لوف، قيادة المنتخب الألماني في مباراتيه أمام بيلاروسيا وإستونيا يومي السبت والثلاثاء المقبلين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

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وابتعد لوف لبعض الوقت عن منتخب ألمانيا في ظل تلقيه العلاج بعد حادث رياضي أدى للضغط على الشريان.

وشارك ليون غوريتسكا في حصة تدريبية منفردة بعد غيابه عن مباراة فريقه بايرن ميونخ التي فاز فيها على لايبزيغ بثلاثية نظيفة في نهائي كأس ألمانيا في 25 من الشهر الماضي.

وتم توزيع 30 ألف تذكرة مجانية على الجماهير خلال الحصة التدريبية، والتي حضرها الرئيس الشرفي لاتحاد الكرة الألماني إيغيديوس براون، 94 عاما.