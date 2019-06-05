شكرا لقرائتكم فان ديك يسعى للفوز ببطولتين في 8 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستهدف فيرجيل فان ديك قائد المنتخب الهولندي حصد ثاني لقب له في غضون 8 أيام فقط، بعدما حقق دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام يوم السبت.

وبعد التتويج مع فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي ، يتطلع فان ديك لتتويج موسمه الرائع بلقب آخر يتمثل في دوري الأمم الأوروبي.

وقال فان ديك في تصريحات صحافية يوم الأربعاء قبل يوم واحد من مباراة الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبي أمام إنجلترا "كل اللاعبين انتهى الموسم بالنسبة لهم، ولكن نحن لدينا فرصة للفوز بالكأس، بالنسبة لنا نريد بالتأكيد الفوز وسنقدم كل ما لدينا. نحن مفعمون بالثقة".

يعتبر فان ديك أغلى مدافع في العالم ، وقد خاض 64 مباراة دون أن ينجح أي من لاعبي الفرق الأخرى في تجاوزه، في إحصائية مذهلة.

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وقال "إنه ليس بالشيء الذي أركز عليه مطلقا، أنني أدخل أي مباريات وأقول لنفسي لن أسمح لأي لاعب في تجاوزي. أحاول فقط الالتزام بواجباتي الدفاعية وعدم استقبال أهداف".

وتلقى فان ديك إشادة مدرب منتخب هولندا رونالد كومان، قائلاً إنه اتخذ "الخطوة الأولى عبر إحراز أول لقب كبير. لكي تصبح نجما فإنك في حاجة إلى الألقاب الكبرى".

ساهم كومان في تتويج منتخب هولندا بلقب كأس أمم أوروبا في 1988 وهو اللقب الوحيد الذي أحرزته هولندا على الصعيد الدولي الوحيد حتى الآن.

وإذا فاز فان ديك بلقب دوري الأمم الأوروبي يوم الأحد المقبل، فإن ذلك من شأنه أن يعزز فرصته في أن يصبح أول مدافع منذ الإيطالي فابيو كانافارو في عام 2006 الذي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وعلق قائد هولندا على ذلك بالقول "لا أشعر أنني أنتمي لهذه الفئة بعد، لقد مررت بموسم جيد وأريد أن أحافظ على ما أقوم به وأواصل العمل بجد. أتمنى أن أحصل على المزيد من الجوائز مع ليفربول وأيضًا مع المنتخب الهولندي".