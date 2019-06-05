الترجي يلجأ للمحكمة الدولية بعد قرار إعادة نهائي أبطال أفريقيا

كتب أسامة حافظ قرر نادي الترجي التونسي اللجوء للمحكمة الدولية لكرة القدم "كاس" في سويسرا بعد قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بسحب لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم منه. وكانت اللجنة التنفيذية للكاف قررت إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد المغربي وإقامتها على أرض محايدة بعد أمم أفريقيا 2019. وكانت المباراة توقفت في الدقيقة (61)، لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو var، من أجل استكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي، وليد الكرتي، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح...

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