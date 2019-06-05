رسميًا. إعادة لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد

كتب يسري غازي - أحمد هاني قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين فريقي الوداد الرياضي البيضاوي والترجي التونسي مع سحب اللقب من الفريق التونسي. وجاء القرار على خلفية الأحداث التي عرفتها مباراة رادس الأسبوع الماضي، والتي شهدت انسحاب الوداد أمام الترجي بعد إلغاء هدف صحيح للفريق المغربي بداعي التسلل وتعطل تقنية الفيديو. وستعاد مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الوداد والترجي، في بلد محايد وذلك بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا القادمة بدون جمهور. وطلب الكاف من...

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