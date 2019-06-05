شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يتخلف عن رحلة الأوليمبي 24 ساعة بسبب حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

منح الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب 24 ساعة راحة لصلاح محسن نجم الأهلي من الانضمام لبعثة الفريق المسافرة فجر غدا الخميس الي أوزباكستان بسبب ارتباط اللاعب بحفل زفافه غدا.

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من المقرر أن يلحق صلاح محسن بقائمة المنتخب الأوليمبي المسافرة إلى أوزباكستان يوم السبت المقبل استعداد لخوض وديتين أمام أوزباكستان يومي 9 و 11 يونيو الجاري فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والموهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تتوجه بعثة المنتخب الأوليمبي إلى أوزباكستان في الثانية و 50 دقيقة فجر الخميس إلى أسطنبول ومنها إلى أوزباكستان.