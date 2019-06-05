أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة و أبرزها ، باسم على يدخل حسابات المصرى لتدعيم الجبهة اليمنى ، إجازات المحترفين تؤجل إكتمال صفوف المنتخب فى معسكر برج العرب غدا .

باسم على يدخل حسابات المصرى لتدعيم الجبهة اليمنى

دخل باسم على، ظهير أيمن النادى الأهلى، حسابات الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى.

إجازات المحترفين تؤجل إكتمال صفوف المنتخب فى معسكر برج العرب غدا

طلب بعض اللاعبين وخاصة المحترفين من خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، تأخر الإنضمام للمعسكر الذى ينطلق غدا ببرج العرب، فى ظل سفرهم خارج مصر لقضاء إجازات خارجية، وهو ما وافق عليه الخواجة على أن تكتمل صفوف المنتخب يوم 8 يونيو الجارى بإنضمام جميع اللاعبين بما فيهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر.

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منتخب تنزانيا يصل الإسكندرية 12 يونيو لمواجهة الفراعنة وديا

يصل منتخب تنزانيا إلى الإسكندرية يوم 12 يونيو الجارى، استعدادا لمواجهة المنتخب الوطنى وديا يوم 13 من نفس الشهر، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لأمم افريقيا 2019.

عرض برتغالي بـ 20 مليون جنيه سنوياً يمهد لرحيل أجاى من الأهلى

تلقي النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي عدة عروض خارجية للرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويأتي في مقدمة هذه العروض عرضا مغريا من إحدي أندية الدوري البرتغالي يحصل بمقتضاه اللاعب النيجيري علي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار في الموسم الواحد أى ما يوازى 20 مليون جنيه مصري وهو مبلغ يفوق ما يحصل عليه اجاي من الأهلي بـ350 الف دولار تقريبا.

اقترب أحمد داوودا، لاعب وسط الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، من العودة للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء إعارته لزعيم الثغر بنهاية الموسم الحالى.

يستعد ثنائي الأهلى سعد سمير وكريم نيدفيد للسفر الى إلمانيا عقب عيد الفطر المُبارك ، من أجل الخضوع لفحص طبي جديد، ومعرفة مدى التحسن في حالتهما، بعدما قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألماني الذي أشرف على علاجهما.

تعود بعثة المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، إلى القاهرة قادمة من أوزبكستان يوم 13 يونيو الجارى، عقب خوض مباراتين وديتين هناك، حيث يتوجه الفراعنة بعدها إلى فلسطين لخوض مباراة ودية هناك يوم 16 من نفس الشهر.